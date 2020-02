20 Jahre SONO

× Erweitern Foto: SONO Music SONO

SONO – 20 Years

Die Technolektro-Experten Lennart, Florian und Martin von SONO feiern zwei Jahrzehnte Musik mit einem Album und einer Tour.

"Keep control of me / Try to keep the frequency"

Vor zwei Wochen erschien ihr erster Karriererückblick, das Album „20 Years“ als CD, Doppel-Vinyl, Download und Stream. Unsere Anspieltipps sind „Supersonic“, „Keep Control“ sowie „Twist in My Sobriety“ und „Blame“. Am März sind die drei Künstler auf Tour und machen unter anderem in Hannover, Leipzig, Berlin und München musikalische Station.

www.eventim.de/artist/sono

Tourdaten „SONO – 20 Years“

6.3. Bielefeld, Movie 7.3. Hannover, Subkultur 20.3. Rüsselsheim, Das Rind 21.3. München, Backstage Club 27.3. Dresden, Puschkin 28.3. Leipzig, Moritzbastei 16.4. Hamburg, Knust 17.4. Berlin, Frannz Club 24.4. Oberhausen, Kulttempel 25.4. Waisenhäuser Strand, Plage Noire Festival 25.7. Köln, Amphi Festival

www.sono.fm