Sophie Ellis-Bextor: Abrechnung mit House

× Erweitern Fotos: Screenshots, Video „Hypnotized“ Sophie Ellis-Bextor x @Wuh Oh

Sophie Ellis-Bextor Sophie hat auch einen äußerst guten Podcast am Start: spinningplates

Na, das klingt doch nach einer Nummer, die in der queeren Klubwelt einschlagen wird. Die Disco-Pop-Königin präsentiert zusammen mit Wuh Oh mit „Hypnotized “ eine starke Abrechnungs-Beziehungs-House-Nummer, die sofort auf den Dancefloor lockt. Klasse!

Schon seit Ende der 1990er liefert die Britin Discohit auf Discohit, entführt immer wieder erfolgreich in tanzbare Pop-Gefilde und bringt dich lächelnd durch den Abend, den Morgen und die Nacht. Jetzt gibt es Disco-House mit einem Text, der das Zeug hat, sich bei Chers „Strong Enough“ oder Glorias „I Will Survive“ einzureihen. Vorne!

Zwar war Sophie Ellis-Bextor schon einige Jahre zuvor in der Band theaudience im Indie-Pop-Bereich erfolgreich, aber die Community konnte sie erst seit ihrem „Groovejet (If This Ain’t Love)“ mit dem smarten Riesenmann Spiller begeistern. Die Sängerin (geboren am 10. April 1979 in London) ist die Stimme von Hits wie „Murder on the Dancefloor“, „Get Over You“, „Fuck with You“ mit Bob Sinclar und „Mixed Up World“. sophieellisbextor.net