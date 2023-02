You Better Not Kill the Groove!

Sophie Ellis-Bextor Schon seit der Jahrtausendwende liefert die Künstlerin Hit auf Hit ab, „Mixed Up World“ zum Beispiel

Die Queers der Hamburger, Kölner und Berliner Community – und nicht nur die – können sich freuen, DIE Pop-Disco-Künstlerin des 21. Jahrhunderts macht hier musikalische Station: Sophie Ellis-Bextor.

Am 4. März beehrt die „Murder on the Dancefloor“-Sängerin das angesagte Bürgerhaus Stollwerck in Köln, am 5. März den KENT Club in Hamburg, am 6. März dann das Kesselhaus in Berlin.

Sophie Ellis-Bextor ist die Musikerin der vielen Gute-Laune-Hymnen, die den mitunter stressigen Alltag discoid versüßt. In der Zeit des ersten Lockdowns kam die UK-Sängerin auf die Idee, ihre Fans in ihrer „Kitchen Disco“ auf Social Media zu unterhalten. Das Ganze wurde so erfolgreich, dass ein Best-of namens „Songs from the Kitchen Disco“ folgte. Und mit diesem UK-Top-10-Album-Hit, der all ihre Hits wie „Get Over You“, „Mixed Up World“ sowie „Crying at the Discoteque“ und „Groovejet (If This Ain't Love)“ versammelt, geht sie nun auf Tour. Schon seit der Jahrtausendwende liefert die Künstlerin Erfolg auf Erfolg. Zwar war Sophie Ellis-Bextor schon einige Jahre zuvor in der Band theaudience im Indie-Pop-Bereich erfolgreich, aber die LGBTIQ*-Community konnte sie erst seit ihrem „Groovejet (If This Ain't Love)“ mit dem smarten DJ und Producer Spiller begeistern. Sie ist und bleibt DIE „Auf-den-Boxen-kann-man-dazu-tanzen“-Hymnen-Künstlerin, die allerbeste Laune macht – und LIVE singt. sophieellisbextor.net