Sophie Ellis-Bextor: „Read My Lips“ – natürlich rot!

× Erweitern Zwar war sie schon einige Jahre zuvor in der Band theaudience im Indie-Pop-Bereich erfolgreich, aber die breite Masse konnte sie erst seit ihrem „Groovejet (If This Ain’t Love)“ mit Spiller begeistern

Foto: sophieellisbextor.net sophie ellis-bextor Seit 2000 liefert die Britin Discohit auf Discohit, entführt immer wieder erfolgreich in tanzbare Pop-Gefilde und bringt dich lächelnd durch den Abend, den Morgen und die Nacht

Aufgrund des erneuten Erfolgs von „Murder on the Dancefloor“, einer ihrer vielen Hits, gibt es nun das Debüt-Solo-Album von Sophie Ellis-Bextor neu auf ROTEM Vinyl.

Unsere Anspieltipps auf dem grandiosen Pop-Disco-Album, das erstmals 2001 veröffentlich wurde, sind „Get Over You“, „Music Gets the Best of Me“ und „Take Me Home“ (im Original von Cher). Doch warum wurde das Lied erneut so populär? Es wurde im Thriller „Saltburn“ verwendet und dort dann doch recht erotisch umgesetzt ...

Wer lieber neue Musik von der Künstlerin will, auch das ist 2024 möglich. Aktuell hat sie ein neues Album am Start und in den Charts: „Hana“, in UK etwa kam es auf Platz 8. Zudem gibt es ein Livealbum, das unlängst veröffentlicht wurde: „Sophie Ellis-Bextor's Kitchen Disco – Live at The London Palladium“. Live kannst du sie auch bald erleben, denn Sophie Ellis-Bextor kommt auf Tour nach Deutschland und macht unter anderem in Berlin, im Metropol, Station. www.eventim.de/sophie-ellis-bextor