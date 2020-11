Zum 20-Jährigen auf Vinyl

× Erweitern Spice Girls

Foto: Virgin Victoria, Mel C, Emma und Mel B

Gleich drei UK-Nummer-eins-Hits fanden sich auf dem dritten Album der Spice Girls: „Holler“, „Goodbye“ und „Let Love Lead the Way“. Trotzdem war es das letzte Werk der damals zum Quartett geschrumpften Band bis zum 2007er-„Greatest Hits“-Album.

Ende November erscheint „Forever“ nun erstmals als LP, ein kleines Fest für Popmusikliebhaber und Vinyl-Fetischisten, oder? Unsere Anspieltipps sind neben den oben genannten Singles die Ballade „Weekend Love“ und das funkige „If You Wanna Have Some Fun“. Die Girlgroup The Spice Girls wurde 1994 gegründet, zwei Jahre später gingen Emma Bunton, Melanie C, Victoria, Mel B und Geri mit der Single „Wannabe“ erfolgreich an den Start, bis 2001 folgten Hits wie „Too Much“ und „Who Do You Think You Are“. Im Jahr 2000 kam das dritte Album „Forever“ bis auf Platz 2 der Charts; unsere Rezension von damals findest du hier: www.maenner.media/kultur/musik/forever-spice-girls