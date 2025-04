Stärker! Selbstbewusster! Kesha!

× Erweitern Foto: Brendan Walter Das Cover der neuen Single „YIPPEE-KI-YAY. “

Expand Kesha Das Albumcover zu „.“

Die Sängerin, die vor allem um die letzte Jahrhundertwende und in den „frühen Nullerjahren“ die Klubs mit Hits wie „We R Who We R“ und „Tik Tok“ dominierte, meldet sich mit „YIPPEE-KI-YAY.” zusammen mit Rapper T-Pain zurück: Kesha.

Es ist ein erster musikalischer Vorbote zur Veröffentlichung ihres sechsten Albums „. (PERIOD)“, das im Sommer erscheinen soll. Der Albumname kommt nicht von ungefähr. Denn der Punkt sei ein „ungekünsteltes, ungefiltertes Bekenntnis zur künstlerischen Freiheit und furchtlosen Authentizität“.

Expand Foto: Brendan Walter Das Bild wird auf Facebook und Instagram SO sicherlich nicht lange zu sehen sein ...

Das neue Album soll am 4. Juli erscheinen und sei eine von Kesha konzipierte, koproduzierte und mitverfasste 11-Track-Kollektion, die gängige Pop-Konventionen sprengen will und sich zur intensiven, mutigen und zutiefst persönlichen Klangreise entwickelt. Country? Elektro? Hip-Hop? Kesha! Es sei ein Akt des selbstbewussten Ausdrucks, der sich weigert, Kompromisse einzugehen oder Erwartungen zu erfüllen. Mit „.“ präsentiert sich die US-Sängerin in ihrer stärksten Form – sie verwandelt persönliche Erlebnisse – erinnerst du dich an den Rechtsstreit und die thematisierte sexuelle Gewalt? ** – in eindrucksvolle, furchtlose Kunst, die ebenso aufregend wie kompromisslos ist. Kesha macht Mut!

** Jahrelange Prozesse mit der Plattenfirma und gegen ihren womöglich sexuell übergriffigen Ex-Produzenten: Die Sängerin hat viel durchgemacht. Trotzdem ist Kesha bis heute ganz vorne mit dabei in der Musikwelt. Geboren wurde Kesha am 1. März 1987, Hits wie „Your Love Is My Drug“, „Die Young“, „Good Old Days“ (mit Macklemore), „Raising Hell“ und „Timber“ (mit Pitbull) sind Teil des Soundtracks der queeren Szene. Und das weltweit. keshaofficial.com

