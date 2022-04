Stark wie immer: Heather Small

× Erweitern Foto: www.heathersmall-mpeople.com Heather Small Heather Smalls Stimme gehört dank M People fest zum Soundtrack der 1990er, Hit auf Hit sorgte für volle Tanzflächen und (bei den meisten) für gute Laune

Heather sang 1989 eine Version von Black Box’ „Ride on Time“ ein, diese erschien in den Ländern, in denen die Samples von Loleatta Holloway nicht genutzt werden durften

Mit „Colour My Life“ präsentiert die (ehemalige) M-People-Sängerin Heather Small in ein paar Wochen ein neues Album mit neuer Musik und einigen ausgewählten Top-10-Hits der Band, die bis zur Auflösung 1999 die europäischen Charts beherrschte. Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon jetzt „Love Me or Not“.

Benannt ist das Album nach der ersten Single, die es zusammen mit M People in die Hitlisten schaffte: „Colour My Life“, es folgten damals ab 1991 bis zur Trennung weltweit populäre Stücke wie „Moving on Up“, „Search for the Hero“, „Excited“ oder auch „Angel St“ und „Open Your Heart“.

Heather Smalls Stimme gehört dank M People fest zum Soundtrack der 1990er, Hit auf Hit sorgte für volle Tanzflächen und (bei den meisten) für gute Laune. Zur Jahrtausendwende trennte sich die Band, ist seitdem aber immer wieder mit „Best of“-Alben in den Charts und aus den Radios und Klubs ohnehin nie verschwunden. Heather Small, die vor M People auch kurze Zeit bei Black Box sang, startete eine in UK erfolgreiche Solokarriere und arbeitete unter anderem mit Tom Jones zusammen.

Unsere Anspieltipps auf diesem ganz wunderbaren Werk sind „Proud“, „You Do Something to Me“ sowie „Love Me or Not“ und das Remake des M-People-Top-10-Hits „Sight for Sore Eyes“. Das Album erscheint im Juli, es kann schon jetzt vorbestellt werden.

www.heathersmall-mpeople.com

