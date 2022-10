STARTIPPS mit Marcella Rockefeller

× Erweitern Foto: Claudia Lenzen

Ein Monat, drei Lieblingslieder oder -musiker*innen. Diesen Monat mit dem Szene- und Musikstern Dragqueen Marcella Rockefeller.

Und das wären: KUMMER feat. Fred Rabe „Der letzte Song (Alles wird gut)“, Apocalypse „Cigarettes After Sex“ und Angèle „Balance ton quoi“. Die Videos dazu bekommst du unter diesem Feature.

Über die Musiker*in: Die Legende besagt, dass die am 25. April in Bayern 1988 geborene Queen einst vom Schlafzimmerspiegel im Elternhaus über Umwege in Köln auf einer „Open-Mic-Night“ mit dem Titel „Kölns nächste Top-Transe“ landete. Das ist viele Jahre her, damals noch als Lady-Gaga-Double. Dies sei die Geburtsstunde von Marcella Rockefeller gewesen. 2021 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Anders als geplant“, auf dem Marcella auch Lieder des Duos Rosenstolz covert. www.instagram.com/marcellarockefeller

