Steven 'Sugar' Harding ♥ Boney M.

Remixe bekannter Nummern sind eine sichere Sache. Spannend wird es, wenn sich DJs und Producer*innen Stücke aussuchen, die etwas unbekannter sind. Etwa der erste Charterfolg, die erste Single von Boney M.: „Baby Do You Wanna Bump“.

1975 wurde „Baby Do You Wanna Bump“ ein Hit in den Niederlanden und war populär in den Klubs, aber eben noch nicht international ein Gassenhauer wie später „Sunny“ oder auch „Belfast“. Denn erst die zweite Single „Daddy Cool“ brachte 1976 den Durchbruch, es folgten dann bis 1985/86 Top-10- und Nummer-eins-Hits wie „Rivers of Babylon“, „Gotta Go Home“ oder „Happy Song“ und „Felicidad (Margherita)“.