Stranderinnerungen

Gibt es etwas Schöneres, als nach einem langen Arbeitstag, dem täglichen Mühsal der öffentlichen Verkehrsmittel und den mitunter sehr anstrengenden (lieben!) Kolleg*innen entspannte Musik zu hören und den Arbeitstag groovig ausklingen zu lassen? Für mich nicht.

Dann kommen die Kräfte wieder, dann kommt die Lust, noch einmal in die Natur, in die bunte Welt der Gastronomie oder des Nachtlebens einzutauchen. Oder ins Gym zu gehen! Die brandneue Werkschau „BEACH SESSIONS 2024“ von Milk & Sugar ist so eine Doppel-CD, die Energie spendet, Stress abbaut und einfach guttut. Die den gerade beendeten Sommer noch einmal Revue passieren lässt.