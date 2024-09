Strapse, Grusel und Tanz

× Erweitern Foto: J. Quast

Expand Foto: J. Quast Die Geschichte: Brad und Janet haben eine Autopanne und suchen Zuflucht im Anwesen des exzentrischen Dr. Frank N. Furter. Wenn der dann den „Time Warp“ tanzt, kann sich auch das Publikum nicht mehr auf den Sesseln halten

Na, hier ist natürlich von der „Rocky Horror Picture Show“ die Rede. Und du kannst wieder mit dabei sein, wenn es auf der Bühne wild zugeht – und vielleicht wirfst du auch (bei der passenden Stelle!) Reis.

Auf jeden Fall wird es lustig und das nicht nur bei uns … Denn „Richard O’Brien’s Rocky Horror Show“, das Enfant terrible des Musicals, ist ab Oktober 2024 wieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.

Die Premiere des Stücks war 1975, mittlerweile ist die „Rocky Horror Picture Show“ weltweit Kult. Für 2024 wurde sie natürlich etwas überholt, auch Grusel-Queers gehen mit der Zeit! In Berlin ist der Spaß zum Beispiel ab dem 29. Oktober bis zum 10. November im Admiralspalast zu erleben, in Dortmund vom 26.12. bis 31.12., in Mannheim vom 2.1.2025 bis zum 4.1.2025 und in Köln vom 16.1.2025 bis zum 18.1.2025. Alle Termine, etwa Wien und Bremen sind auch mit am Start, findest du hier: www.rocky-horror-show.de, www.rocky-horror-show.at

Wir sind auch auf Instagram: