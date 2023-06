HOUSE: „Summer Sessions 2023“ – Milk & Sugar

× Erweitern Foto: @BobSinclar Bob Sinclar – DJ und Sommer-Fan

Milk & Sugar

Klub-Legenden und Underground-Sterne auf zwei Tonträgern vereint, das klingt nach Spaß für zu Hause und vor allem sommerlichen Musikgenuss.

Foto: @milksugar

Die neue 2CD aus dem Stall von Milk & Sugar (kleines Bild rechts) widmet sich dem Sommer, sie heißt ja auch „Summer Sessions 2023“ und vereint Größen wie Crystal Waters (bekannt u. a. für „100 % Pure Love“, „Gypsy Woman (She’s Homeless)“ und „Destination Calabria“), Mousse T., Carl Cox, Bob Sinclar und Alison Goldfrapp mit den Klubhits von Künstler*innen wie PEZNT und Chasing Kurt.

Empowerment-Hymen mit starken Botschaften, die soulig Stärke geben, wenn das Leben mal nicht gut zu einem ist. Bass Drums, die die Sorgen wegtanzen lassen und Melodien, die belastende Gedanken zerstreuen, Vocal House kann so viel geben. Diese brandneue Werkschau versammelt eine ganze Reihe solcher Produktionen und transportiert einen sommerlichen Vibe, der beim Hören ans Meer träumen lässt. Unsere Anspieltipps sind „I Gave You the World“ von Flashmob & Crystal Waters im Milk & Sugar-Extended-Remix und „Get Through (Extended Mix)“ von Raw Underground.