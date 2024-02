× Erweitern Foto: @Elvisthemusic Elvis Presley

Unser Anspieltipp ist „I Don't Care If the Sun Don't Shine“

Die frühen Aufnahmen des größten Stars der Rock'n'Roll-Ära sind hier versammelt. Anfang der 1950er entstanden in den Sun-Studios in Memphis, Tennessee Lieder wie „Good Rockin' Tonight“ und „That's When Your Heartaches Begin“, die diese LP (auf farbigem Vinyl!) vereint: „The Sun Singles Collection“.

Elvis Presley (8. Januar 1935 – 16. August 1977) ist DER Musiker der USA, der „King of Rock ’n’ Roll“. Der Künstler inspiriert bis heute Musiker*innen auf der ganzen Welt, zum Beispiel Cher. Los ging seine Karriere in den 1950ern, als er es (höchst erfolgreich) wagte, „schwarzen“ Blues und „weiße“ Country-Klänge zu mischen: Sein Rock ’n’ Roll ließ auf der ganzen Welt ausflippen. Hits wie „Heartbreak Hotel“ und „Jailhouse Rock“ kamen nonstop.

Der Sänger beschritt im Verlauf der 1960er-Jahre äußerst erfolgreich neue musikalische Pfade, landete Hits wie „Can’t Help Falling in Love“ und „It’s Now or Never“. Ein Gospel-Album ermöglichte ihm seinen ersten Grammy, sein TV-Special vom Dezember 1968 katapultierte ihn in neue Sphären der Publikumsgunst. Presleys stilistisch vielfältigen Aufnahmen gipfelten in Klassikern wie „Suspicious Minds“, „Way Down“ und das gesellschaftskritische „In the Ghetto“. 1977 verstarb der Musiker an „Herztod im aufgrund jahrelangen Missbrauchs von verschreibungspflichtigen Medikamenten und ungesunder Essgewohnheiten“. 2002 schaffte Elvis Presley es mit „A Little Less Conversation (Remix vs. JXL)“ posthum auf Platz 1 der UK-Hitliste. www.elvisthemusic.com