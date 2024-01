„Sunglasses at Night“ – Heidi Klum & Tiësto

× Erweitern Foto: Rankin Heidi Klum

Foto: C. Olmsted Jetset-Sterne: Frau Klum und DJ Tiësto

Einer der größten Stars aus Deutschland in den USA ist Heidi Klum. Und die hat nun (erneut) Musik am Start, ihr Remake eines 1983er-Hits, der 2001 in der Version von Tiga & Zyntherius zum Klassiker wurde: „Sunglasses at Night“.

Produziert hat das Stück ein DJ und Producer aus den Niederlanden, der weltweit abräumt: Tiësto. Der aus der Klubwelt kommende Grammy-gekrönte Musikproduzent landete zur letzten Jahrtausendwende seinen ersten Hit bei uns, den Trance-Klopper „Lethal Industry“. Hier ist der neue Clip: