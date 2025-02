„Supernatural Love (Shyboy Remix)“ – Donna Summer

× Erweitern Donna Summer

Expand Donna Summer In Deutschland erreichte „Cats Without Claws“ damals die vordere Hälfte der Charts, ganz zu Recht, denn es ist mehr als nur hörenswert. Und es anhören kann #mensch nun nochmals ganz anders, denn es wird neu aufgelegt.

Im April soll die Neuauflage ihres 1984er-Top-10-Albums „Cats Without Claws“ erscheinen (wir berichteten). Vorab gibt es nun eine weitere Single, einen Remix, der Lust macht auf den Frühling, auf Klubnächte und Partys.

„Supernatural Love“ ist nun ein klasse Stück Happy House mit einem dicken Schuss Pop-Disco. Doch dabei war das Lied damals gar keine Disco-Nummer. Denn Donna Summer ** klang Mitte der 1980er eher poppig, gar nicht mehr so klubbig. Und schon gar nicht nach Nachtleben ... Bevor Donna sich ab 1989 wieder äußerst erfolgreich den Klubs zuwendete, war die US-Künstlerin einige Jahre eher im Synthiepop-Gefilden unterwegs. Und zwischen 1984 und 1987 (daher) auch nicht ganz so erfolgreich – zumindest nicht überall. Der große weltweite Erfolg kam dann wieder mit Hits wie „I Don't Wanna Get Hurt“ aus dem Hause Stock Aitken Waterman *** , aber das ist eine andere Geschichte. Wir freuen uns nun erst mal über diesen gelungenen Remix, der mehr als nur das Beste aus dem Original rausholt.

** Die durch falsches Zitieren entstandene Mär, sie hätte sich von der LGBTIQ*-Szene distanziert oder gar Homosexualität verurteilt taucht immer wieder auf. Donna Summer hat dies jedoch zu Lebzeiten unter anderem mit einem offenen Brief an ACT UP klargestellt: „I did not say God is punishing gays with AIDS, I did not sit with ill intentions in judgement over your lives. I haven’t stopped talking to my friends who are gay, nor have I ever chosen my friends by their sexual preferences.“ Donna Summer war immer unsere Freundin.

*** Das Trio Mike Stock, Matt Aitken und Pete Waterman komponierte auch Hits für unter anderem Kylie, Bananarama und Rick Astley.

