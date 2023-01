Sven Väth: „Schöne Erinnerungen“

× Erweitern Fotos: Cocoon Recordings Sven Väth

Foto: woeller photography Sven Väth

Der DJ-Meister und Techno-Held Sven Väth veröffentlicht im Februar mit „What I Used to Play“ seine ganz persönliche Retrospektive, die (der Name verrät es) das versammelt, was der ehemalige OFF-Sänger ** und legendäre DJ einst aufgelegt hat, um die Klubber ab den 1980ern zum Tanzen zu bringen.

Ein besonderes Musikerlebnis ist die drei Kilo schwere 12-Vinyl-Box, die dich auf 24 Vinyl-Seiten Lied für Lied eintauchen lässt in die Geschichte der elektronischen Klubmusik. Mit dabei sind zum Beispiel Kraftwerk mit dem bahnbrechenden „Computerwelt“, das Schweizer Duo Yello mit dem innovativen „Bostich“, House-Meister Frankie Knuckles feat. Jamie Principle und „Your Love“, Acid-House-Legende A Guy Called Gerald mit dem Klubklassiker „Voodoo Ray“, das Sampling-Projekt M/A/R/R/S mit dem Welthit „Pump Up the Volume“ sowie Raze mit dem queeren Klassiker „Break 4 Love“. Und natürlich auch OFF mit „Electrica Salsa“ von 1986.

Entstanden ist diese Retrospektive als die Corona-Pandemie 2020 das Klubleben zum Erliegen brachte. Sven Väth, eigentlich kein Mensch, der zurückschaut, tat genau das und versammelte Musik, die ihn 1981 bis 1990 als DJ und Klubgänger begeistert hat. Via E-Mail verrät er: „Eigentlich ist es Teil meiner DNA, immer nach vorne zu denken“, die Auswirkungen der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sorgten aber für ein Innehalten, „wie das damals eigentlich war, ganz am Anfang meiner Karriere. Mit jedem Track kamen schöne Erinnerungen hoch.“ Rund zwei Jahre hat der Künstler daran gearbeitet.

„Die Rechte (waren) zu klären, sauber klingende Masters von den bis zu 40 Jahre alten Tracks zu bekommen. Es gab natürlich auch Bad News. Gewisse Titel konnten wir nicht klären, weil die Rechteinhaber in den USA untereinander heillos verkracht oder einfach von der Bildfläche verschwunden waren. Kurz: Es war nicht einfach, aber jetzt kann ich sagen: Die wichtigsten Tracks haben wir bekommen.“

„What I Used to Play“ ist eine fulminante, sehr abwechslungsreiche musikalische Reise durch eine Zeit als die meisten unserer Leser*innen und Follower*innen (und der Autor dieses Artikels) noch zu klein zum Klubben oder noch nicht geboren waren. Insofern ist das viel „Neues“ dabei, auch der ein oder andere Track, den #mensch womöglich nur als Remix oder Remake kennt. Ganz großes Kino für die Ohren! www.cocoon.net

** OFF war ein Trio: Sven Väth und Michael Münzing und Luca Anzilotti von SNAP! (das Projekt existierte zwischen 1990 und 1996, sowie 2000 – 2003 und landete mit jeder Single in den Charts, etwa mit „The Power“, „Rhythm Is a Dancer“, „Ooops Up“, „The First the Last Eternity (Till the End)“ und „Exterminate!“)