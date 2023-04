Videopremiere: U96

U96 Zwischen 1991 und 2000 war mit Singles wie „Das Boot“ und „Heaven“ die kommerziell erfolgreichste Phase des legendären Projekts. Bei dem Hit „Love Religion“ sang Daisy Dee von Technotronic

Das Techno-Duo U96 aus Hamburg präsentiert heute seinen neusten Track, ein Elektro-Pop-Lied, das einmal mehr in den Klubcharts punkten wird.

„Dance Hall Days“ steht ganz in der Tradition früherer U96-Charthits wie „Inside Your Dreams“, „Energie“, „Night in Motion“ oder auch „Zukunftsmusik“, ohne diese zu kopieren.

Das Stück geht sofort ins Ohr und lockt auf die Dancefloors, die Bass Drum wummst, die Synthesizer verballern. Und dazu der typische – mitunter euphorische – Gesang von U96 und „Roboter-Freunden“. Hintergrundwissen: Die Zeit zwischen 1991 und 2000 war mit Singles wie „Love Sees No Colour“, „Seven Wonders“ und „I Wanna Be a Kennedy“ die kommerziell erfolgreichste Phase des legendären Projekts, das bis 2007 aus Ingo Hauss, Alex Christensen und Hayo Lewerentz bestand und mit den Alben „Das Boot“, „Replugged“, „Club Bizarre“, „Out of Wilhelmsburg“ und „Heaven“ international abräumte. 2015 tauchte U96 ohne Alex Christensen wieder auf. Die dann folgenden Alben „REBOOT“, „20.000 Meilen unter dem Meer“ und „Transhuman“ mit Wolfgang Flür (Ex-Kraftwerk) erfreuten Kritiker- und Fanherzen gleichermaßen. Funfact: Bei dem Hit „Love Religion“ sang Daisy Dee von Technotronic. link/dance-hall-days, www.u96-official.com