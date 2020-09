Techno, respektlos wie einst

× Erweitern Foto: Streetart/M. Rädel

Trump Is Voguing

Was viele aufgrund garstiger Eurodance-Techno-Hits vergessen haben: Techno war mal elektronischer Punk. Gegen starre Musikkonventionen, gegen Regeln, gegen Politiker, die Mist bauen. Daran knüpft ^L_ aka Luis Fernando an.

Sein Track „Trump Is Voguing“ ** ist ein straight nach vorne kickender Techno Track, der sofort tanzen lässt. Oder zumindest von der Mühsal der täglichen Routine und Maloche ablenkt.

Ein Stück, das in seiner Respektlosigkeit an Klassiker wie „James Brown Is Dead“ von L.A. Style oder „Dildo“ und „Who is Elvis?“ von Interactive erinnert – ohne sie auch nur irgendwie zu kopieren. Die Musik, die Beats sind 100 % 2020. Der in Brasilien geborene Wahlberliner erfreut mit „Trump Is Voguing“ aber nicht nur mit derben Effekten, satter Bass Drum und schnellen Beats, ^L_ zeigt auch, dass Techno immer noch Biss hat.

Hier geht es zum Track: www.beatport.com/release/trump-is-voguing

www.antime.de

** Voguing: So tanzen, wie die Models in den unerreichbaren Modemagazinen posieren. In den 1980ern entstand in den queeren Klubs New Yorks das, was Madonna kurze Zeit später in „Vogue“ weltbekannt machte. Lineare und rechtwinklige Arm- und Beinbewegungen, elegant kombiniert mit Divenposen, Catwalk-Schreiten und Model-Fuchteln zum Techno- und House-Beat: Voguing. Strike a pose!