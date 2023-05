TEEMO – neue Single und CSDs

Der queere Musiker präsentierte vor wenigen Tagen seine neue Single „So wie du bist“. Ein Poplied mit Empowerment-Botschaft, dazu noch ein Künstler, der für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgt, das passt zur gerade startenden CSD-Saison.

Und daher wird der Wahl-Berliner seine Kunst auch gleich auf mehreren CSDs präsentieren. Unter anderem am 17. Juni beim „CSD Mittelhessen“, am 24. Juni beim CSD in Würzburg und am 29. Juli auf dem CSD in Regensburg. Wir sind uns sicher: TEEMO wird begeistern.