× Erweitern Foto: X-cell Records La Bouche feat. Melanie Thornton

Melanie Thornton

Mit „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ hat die 2001 bei einem Flugzeugunglück verstorbene Sängerin Melanie Thornton gerade wieder einen Top-5-Hit. Mehr von dieser großartigen Sängerin gibt es hier auf dieser Werksammlung.

„The Best of“ La Bouche feat. Melanie Thornton

Auf dem Album „The Best of“ La Bouche feat. Melanie Thornton sind fast alle Charthits versammelt.

Angefangen von ihrem ersten Erfolg mit La Bouche „Sweet Dreams“ 1994 über das 1997er „You Won’t Forget Me“, „Be My Lover“ 1995 bis zu ihren Solo-Hits „Love How You Love Me“, „Makin' Oooh Oooh (Talking About Love)“ und „Heartbeat“ aus den Jahren 2000 und 2001. Eine starke Stimme, House-, Eurodance- und auch R'n'B-Beats, poppige Melodien und viel Soul: Ihre Musik besteht auch heute noch.

Nur ausgerechnet „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ fehlt, das ist wirklich schade. Dafür bekommt man aber noch weitere La-Bouche-Charthits wie „Bolingo (Love Is in the Air)“ und „Fallin' in Love“.