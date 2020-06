The Black Eyed Peas sind zurück

× Erweitern The Black Eyed Peas

Foto: M. Rädel will.i.am (Black Eyed Peas)

Und das nicht alleine. Am Freitag erscheint das neue Album „Translation“ von The Black Eyed Peas. Und darauf finden sich viele populäre Gastkünstler.

„Where Is the Love?“, „Meet Me Halfway“, „Shut Up“ oder auch „The Time (Dirty Bit)“, „My Hump“ und „Request + Line“ zusammen mit Macy Gray, die Musik des Trios, das lange (und am erfolgreichsten) mit Fergie zusammengearbeitet hat, ist 100 % Mainstream. Und extrem erfolgreich in den queeren Klubs, weil die Lieder einfach funktionieren!

Mittlerweile machen sie wieder mehr Hip-Hop, etwas weniger Dance. Ihr neues Werk knüpft nahtlos an die große Zeit der Band an, die nach einer kreativen Pause letztes Jahr wieder an den Start ging. Auf „Translation“ mit drauf sind unter anderem Maluma (ja, das ist der Musiker, der zusammen mit Madonna 2019 und „Medellín“ in über einem Dutzend Länder in die Top 10 kam), Shakira, Tyga und French Montana. Das Album ist wirklich gut geworden!

Fun Fact: Der The-Black-Eyed-Peas-Hit „Ritmo“ basiert auf den 1993-Eurodance-Italo-Klassiker „The Rhythm of the Night“ von Corona