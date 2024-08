The Blessed Madonna + Kylie: Das 1. Video ist da!

×

Foto: @kylieminogue Ein Bild aus dem Video von Kylie und The Blessed Madonna

Expand Das Cover zu „Godspeed“, das Album erscheint am 11. Oktober

Die langersehnte Zusammenarbeit „Edge of Saturday Night“ von The Blessed Madonna und Kylie Minogue ist endlich da. Heute feiert der Clip zum tanzbaren Manifest an die Lebensfreude und die Klubkultur seine Premiere. Gedreht wurde er ganz passend auf Ibiza.

Es ist immer schön, wenn Stars, die einen schon seit der Kindheit begleiten, neue Musik veröffentlichen, die kein Blick zurück, sondern eine Hymne an die Lebensfreude, auf das, was da noch kommt, ist. So ist das bei Kylie Minogues neuester Zusammenarbeit mit einer weiteren Künstlerin. Kylie, die schon in den 1980ern Pop-Hits wie „Got to Be Certain“ und „The Loco-Motion“ landete, die in den 1990ern mit „Shocked“ und „Confide in Me“ Maßstäbe setzte und dann ab 2000 und Hits wie „Slow“, „Can't Get You Out of My Head“, „All the Lovers“ und „Padam Padam“ die Welt eroberte, probiert jetzt einmal mehr Neues aus. Und das an der Seite einer erfahrenen Producerin, The Blessed Madonna.

Und die wird bald ihr neues Album veröffentlichen: „Godspeed“. Darüber verrät sie vorab: „Als ich nach fast einem Jahr Lockdown die Verträge unterschrieben hatte und wusste, dass der Weg für dieses Album frei war, rief ich meinen Vater in Kentucky an, um ihm die gute Nachricht zu überbringen. Er konnte seinen Stolz (und in gewisser Weise auch seine Erleichterung) nicht verbergen. Alles würde gut werden für mich. Er fasst es am Anfang des Albums besser in Worte als ich. Wenige Wochen vor der ersten Aufnahmesession habe ich ihn plötzlich verloren, doch seine Stimme wird für immer in ‚Godspeed‘ weiterleben und sich auf die Reise zu all den Millionen Menschen machen, die dieses Album hören werden“ – von wegen, Dance hat keinen Tiefgang! theblessedmadonna.lnk.to/Godspeed