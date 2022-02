„The Climb“ Jerome x LANNÉ

× Erweitern Foto: Facebook / artistjerome „The Climb“ Jerome & LANNÉ

„The Climb“ Jerome & LANNÉ

Nichts vertreibt etwaigen Corona-Blues und drückende Winterdunkelheitverstimmungen besser als Musik mit einem ordentlichen Wumms. Der Hamburger Hingucker Jerome hat seit heute einen neuen Track am Start, der das Zeug dazu hat, dem Hörer gut zu tun.

„The Climb“ ist eine Zusammenarbeit mit dem Duo Lanné (Benni und Manu) – ebenfalls aus unserer schönen Perle Hamburg. Im Original stammt das Lied übrigens von Miley Cyrus.

Über DJ Jerome: Marcel-Jerome Gialelés ist einer der erfolgreichsten Hamburger DJs und Eurodance- und House-Producer der bundesweiten Klubwelt, seine Tracks erreichen Millionen von Streams und landen regelmäßig in den Charts. Seine Kompositionen waren schon die Hymnen für die legendäre Mayday und die Nature One. Und bei der TV-Musik-Show „The X Factor“ saß Jerome auch schon in der Jury ...