The Justified Ancients of Mu Mu 2019

Am 23.11.2019, beim jährlichen „Toxteth Day of the Dead“, ging es einen Schritt weiter mit dem Kunstprojekt namens „MuMufication – Pay Now, Die Later“ von The Justified Ancients of Mu Mu (aka The KLF).

All bound for Mu Mu Land

Wie real das alles ist, ist wie immer nicht so ganz zu erkennen, aber man kann sich wohl einen Platz in einer geplanten Pyramide – der „People’s Pyramid“ (Bild rechts) – sichern. Irgendwann gebaut aus 34.592 Backsteinen, die zum Teil aus 23 Gramm der Asche der Spender gemacht wurden.

Hier kann man mitmachen beim abgedrehten Kunstprojekt: l-13.org

Jimmy Cauty und Bill Drummond begannen in den 1980ern auf Raves und in Klubs Musik zu machen und sich der Musikindustrie anzunehmen. Zwischen 1987 und 1997 landeten sie etwa als The Timelords, 2K, The KLF und The Justified Ancients of Mu Mu diverse weltweite Charterfolge, unter anderem die Nummer-1-Hits „3 a.m. Eternal“ und „Doctorin’ the Tardis“. Bis heute in den Klubs gespielt wird einer ihrer Klassiker: „What Time Is Love?“, im Radio ist es „Justified & Ancient (Stand by the Jams)“.

Fun Fact: Und nach wie vor werden sie von Scooter in Sachen Effekte und Ästhetik kopiert … www.mumufication.com