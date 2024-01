The KLF: „23 Seconds to Eternity“

×

Um aktuelle elektronische Musik verstehen zu können, muss deren Geschichte verstanden werden, zumindest erlebbar sein. Maßgeblich an deren Weiterentwicklung hin zu Techno und House waren auch The KLF beteiligt. Und die gibt es jetzt als Blu-Ray und DVD.

Immer etwas okkult angehaucht, mystisch und voller Ideen. So bezogen sich die beiden Künstler Jimmy Cauty ** und Bill Drummond, Musiker, Producer und geniale Kritiker der Musikwelt, meist auf das sagenhafte Land Mu, das auch in Hits wie „Justified & Ancient (Stand by the JAMs)“ besungen wurde. Eine Art Atlantis, erstmals von Augustus Le Plongeon (1825 – 1908) beschrieben.

Musikalisch damals absolut Avantgarde, 1987 aus der UK-Hip-Hop-Szene und früher Klubmusik-Community kommend, begannen Jimmy und Bill Musikstücke (fast) nur mithilfe der damals neuen Samplingtechnik zu erschaffen. Dazu noch eingängige Melodien und je nach Lied viel Acid-House-Effekte (etwa beim erstmals 1988 veröffentlichten „What Time Is Love?“) oder auch chillige Harmonien gepaart mit wirren Sounds, die irgendwie dann doch entspannen, etwa auf dem wegweisenden Album „Chill Out“ von 1990.

In Sachen Popmusik meinten die beiden, sie hätten die Formel für einen garantierten Nummer-eins-Hit gefunden, das gelang ihnen auch, zum Beispiel 1991 mit „3 a.m. Eternal“ (der KLF-Schrei kommt von der legendären Sängerin P.P. Arnold) und 1988 mit „Doctorin' the Tardis“.

Ihr Wissen verarbeiteten The KLF in einem Buch, das für Furore sorgte. Das österreichische Spaßprojekt EDELWEISS etwa schaffte mit dieser Anleitung einen internationalen Hit: „Bring Me Edelweiss“ ... Obwohl Jimmy und Bill sich Mitte, Ende der 1990er zurückzogen, eine letzte Single, ein letzter Hit erschien 1997 als 2K: „Fuck the Millennium“, beeinflussen sie bis heute. Und sie werden weiterhin kopiert oder zumindest verarbeitet, etwa bei Scooter, die nicht nur das eben erwähnte Lied auf ihre Weise verwursteten, sondern auch gerne die klassische The-KLF-Optik zitieren. Aber auch mal Effekte, Melodien und Hooks. Die Blu-Ray/DVD „23 Seconds to Eternity“ vereint die populärsten Videoclips, etwa zu „Kylie Said to Jason“, „It's Grim Up North“ (veröffentlicht als The Justified Ancients of Mu Mu) und „Last Train to Trancentral“, spannende Backstage-Impressionen und ein ausführliches Interview – etwa zum Kult-Clip „The Rites of Mu“. Funfact: Róisín Murphy ist Fan des Duos.

** Jimmy Cauty war auch Gründungsmitglied von The Orb