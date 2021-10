„The Lockdown Sessions“ – Elton John

× Erweitern Foto: Universal Music Elton John

Grafik: Universal Music Elton John & Dua Lipa Sein Duett mit Dua Lipa wird auf dem Album zu finden sein

Sir Elton John (geboren am 25. März 1947) nutzte die vergangenen Lockdowns: Er machte Musik. Der queere Stern der Popwelt wird Ende Oktober sein neues Album „The Lockdown Sessions“ veröffentlichen. Mit dabei sind viele Gaststars, unter anderem Lil Nas X und Miley Cyrus. So nutzt man die Zeit richtig, nicht für krude Verschwörungstheorien. Danke, Elton!

Besonders gut gefällt uns sein Duett mit Dua Lipa. „Cold Heart“ ist – im Remix von PNAU – eine absolut kickende Klubnummer, die mit sanften Italo-Disco- und High-Energy-Einflüssen und Tröten eine bittersüße Melancholie zaubert, die aber nicht lähmt, sondern entspannen lässt.

Elton John, der Komponist und Sänger von Erfolgen wie „Candle in the Wind“, „I'm Still Standing“, „Circle of Life“ sowie „Nikita“ und „Don’t Go Breaking My Heart“ ist der wohl bekannteste Schwule der Welt. Der „Rocket Man“ ist zudem ein guter Freund von Lady Gaga, ein Madonna-Kumpel und -Kritiker, bekannt für seine Wutanfälle, geliebt für seine Welthits und seinen Humor. Und Elton ist ein stolzer Vater: Er und sein Partner David Furnish haben zwei Söhne: Zachary Jackson Levon Furnish-John und Elijah Joseph Daniel Furnish-John. www.eltonjohn.com