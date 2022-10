„The Special Tour“ – Lizzo

× Erweitern Foto: Warner Music LIZZO

LizzoPlakat

Die stimmstarke Disco- und Funkfreundin kommt auf Tour nach Deutschland. Und die Musik- und LGBTIQ*-Communitys von drei deutschen Metropolen können sich freuen, denn die Sängerin wird unter anderem in Hamburg, Berlin und Köln musikalische Station machen.

Ihre Markenzeichen: funkiger Disco-Pop, viel Wortwitz, gerne mal eine Flöte und vor allem eine Botschaft: Body Positivity!

Lizzo, die schon mit und für den legendären Künstler Prince arbeitete, ist wahrlich das volle Paket an Können: Stimme, Texte, Musik, alles einfach super – da bekommt jeder gute Laune, oder? Geboren wurde die Künstlerin am 27. April 1988 in der US-Musik- und Autostadt Detroit, der Heimat von Motown Records, jenem Musiklabel, das Diana Ross und The Supremes groß machte. Ende Februar wird Lizzo bei uns live zeigen können, ob sie in deren große Fußstapfen treten wird (wenn sie denn will ...). www.lizzomusic.com