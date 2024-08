„The Telepath“ von Fritz Kalkbrenner

× Erweitern Foto: C. Dammann

Expand Foto: M. Rädel Ein Track, der an die Musik erinnert, die wir so gerne im Berghain feiern

Fritz Kalkbrenner präsentiert einen weiteren Track aus seinem geplanten neuen Album. Auf das müssen wir zwar noch etwas warten, aber mit so guter Musik tun wir das doch sehr gerne!

Über das Lied verrät der Musiker: „Der Track katapultiert mich jedes Mal wieder direkt in die peak time einer schweißtreibenden Klubnacht. Ich liebe es, die Nummer live zu spielen und sauge jedes Mal die positiven Vibes der Crowd auf, die mich vollkommen elektrisiert.“ Wir durften das fertige Lied schon vor der Veröffentlichung hören und sind begeistern! Bestes TechnoHouse, das gekonnt den Bogen von den 1990ern bis zu den 2020er spannt – und mit derben Bass Drums und einer innewohnenden Melancholie erfreut. Es gehe um den Moment, wenn die Klubnacht langsam endet und die Sonne die erwachende Stadt golden färbt ... Hach!

Über Fritz Kalkbrenner: Der 1981 geborene Berliner war Mitproduzent und Stimme des 2009er-Überhits „Sky and Sand“ und landete danach weitere Erfolge, etwa „Get a Life“, „In This Game“, „Golden“ und „Back Home“. Seine Stärke ist vor allem der soulige Gesang, der seine Stücke noch viel außergewöhnlicher macht. Es sind eben nicht instrumentale Tracks zum Feiern, es sind Lieder, auf die #mensch sich auch in einer ruhigen Minute einlassen kann. Ganz andere Kunst als die von seinem großen Bruder Paul Kalkbrenner, nicht weniger klubbig.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: