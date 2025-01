The Weeknd: „Hurry Up Tomorrow“

× Erweitern Foto: Universal Music The Weeknd Die weltweiten Fans von The Weeknd fiebern dem letzten Kapitel seiner Album-Trilogie entgegen, die mit den gefeierten Alben „After Hours“ und „Dawn FM“ begonnen hat.

Expand Foto: Universal Music The Weeknd

Der 1990 geborene Abel Makkonen Tesfaye ist als The Weeknd weltweit ein Popstar. Zusammen mit den legendären Daft Punk aus Frankreich landete der Kanadier gleich zwei Klassiker, aber auch seine Solo-Scheiben erklimmen immerzu höchste Chartpositionen.

Los ging alles 2013 mit dem Album „Kiss Land“, es folgten Erfolge wie „Beauty Behind the Madness“ und Hits wie „Starboy“, „The Hills“, „Call Out My Name“ und „Blinding Lights“. Nach dem Welterfolg „Popular“ mit Madonna gibt es nun endlich ein neues Album: „Hurry Up Tomorrow“. Mit diesem Album schließt The Weeknd ein weiteres musikalisches Kapitel ab, das Fans begeistern wird. Und wir haben einen Clip davon für dich! www.theweeknd.de