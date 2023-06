The Weeknd, Madonna & Playboi Carti

× Erweitern Foto: @madonna, Samra Origins / www.theweeknd.com, @PlayboiCarti

Foto: Universal Music The Weeknd

Unser Video des Tages ist eine entspannte neue Popnummer aus einem Soundtrack **. Recht hochkarätig, die Künstler*innen, die daran beteiligt sind: DER kanadische Superstar The Weeknd, die „Queen of Pop“ Madonna und der US-Rapper Playboi Carti.

Der ist zwar (noch) kein Star im Mainstream, aber in seiner Bubble äußerst populär. Ganz passend daher auch der Name des Lieds: „Popular“. Ein chilliges Pop-Lied, super zum Hören bei der Arbeit oder zu Hause, aber auch gut zum Eingrooven bevor es in die Klubs geht. Pop-Hip-Hop, der bestens unterhält. Und: Madonna singt mal wieder pur und melodisch, kein Vocoder, kein Geknödel. Schön!

Über The Weeknd: Der am 16. Februar 1990 geborene Abel Makkonen Tesfaye ist als The Weeknd weltweit ein Popstar. Zusammen mit den legendären Daft Punk aus Frankreich landete der Kanadier gleich zwei Klassiker, aber auch seine Solo-Scheiben erklimmen immerzu höchste Chartpositionen. Los ging alles 2013 mit dem Album „Kiss Land“, es folgten Erfolge wie „Beauty Behind the Madness“ und Hits wie „Starboy“, „The Hills“, „Call Out My Name“ sowie „Save Your Tears“ und „Blinding Lights“.

** aus der HBO-Serie „The Idol“