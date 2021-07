Füreinander da zu sein

× Erweitern Foto: KONTOR Records Thoby Wer bei Dänemark nur an Wikinger, Lars von Trier und Whigfield denkt, der sollte Thoby eine Chance geben

Thoby

Einem Menschen zu sagen oder zu zeigen, dass man für ihn/sie/they da ist, ist eines der schönsten Dinge, die man tun kann. Und darüber wurden auch schon viele Lieder geschrieben und gesungen.

Der Musiker, DJ, Producer Thoby aus Dänemark hat mit „I’ll Be There“ eine kleine und sich nach und nach zum großen Tanzflächenfüller entwickelnde Pop-House-Nummer am Start, die auch durch die emotionale und sanfte Stimme lebt, die dem harten Beat ganz perfekt die Stirn bietet. Die Videopremiere von Thobys „I'll Be There“ ist am kommenden Sonntag um 16 Uhr ... www.facebook.com/THOBYofficial