Tim Bendzko meldet sich zu Wort

Der erfolgreiche Sänger meldete sich heute via Social Media zur Lage der Kunstwelt während der Corona-Pandemie.

„Da sich die gesamte Veranstaltungsbranche seit 8 Monaten im Lockdown befindet, wird es das alles bald nicht mehr geben. Weder Livemusik, noch irgendeine andere Form davon. Dasselbe gilt für jede andere Art von Veranstaltungen und Kunst“, so Tim auf Facebook.

„Die über 1 Mio Menschen, die in dieser Branche tätig sind, leben seit 8 Monaten von ihren Ersparnissen und das diese endlich sind, ist offensichtlich. Wenn die Politik nicht umgehend bereit ist Hilfen zu leisten und zwar so, dass diese Hilfen auch da ankommen, wo sie gebraucht werden, löst sich diese Branche in Luft auf. Es sind Unmengen an Existenzen bedroht und damit die Existenz einer ganzen Branche.

Autokino- und Picknick-Konzerte, sowie die Umsetzung von vielen anderen kreativen Ideen, um sich der aktuellen Situation anzupassen, erwecken vielleicht den Eindruck, dass alles wieder bestens ist. Das Gegenteil ist der Fall, da diese Art der Veranstaltungen mit Ihren kostenintensiven Hygienekonzepten und den niedrigen Zuschauerauslastungen allenfalls Notlösungen sind. Sie sind weder wirtschaftlich sinnvoll, noch retten sie Arbeitsplätze. Unabhängig davon, dass diese Notlösungen aufgrund der aktuellen Lockdown Diskussion auf absehbare Zeit ebenfalls keine Rolle mehr spielen“, fährt der Sänger fort.

„Ich hoffe, dass irgendwann der Tag kommt, an dem wir all die verschobenen Konzerte nachholen können - noch besser, an denen wir wieder Konzerte spielen können, wie wir das gewohnt waren. Ohne all diejenigen die diese Konzerte überhaupt erst möglich machen, wird es dazu nicht kommen. Die Politik ist aufgefordert zu handeln, statt diese Branchen einfach sterben zu lassen und mit tröstenden Worten und Mitgefühl abzuspeisen. Eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur ist nicht denkbar und ich bin davon überzeugt, dass eine solche daran zerbrechen würde.“

Über Tim Bendzko

Der Sänger – geboren am 9. April 1985 – wurde durch Hits wie „Hoch“, „Wenn Worte meine Sprache wären“, „Unter die Haut“ (mit Cassandra Steen) und „Nur noch kurz die Welt retten“ bekannt. Schon seit 2011 ist der Berliner erfolgreich am Start.