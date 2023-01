Sich „duettierend duellieren“ – Cora Frost und Tim Fischer

× Erweitern Foto: Barbara Braun, Bar jeder Vernunft TimFischerCoraFrost

Foto: S. Busse Tim Fischer Tim Fischer ist ein Spross der Schmidt-Theater-Familie in Hamburg. „Zarah ohne Kleid“, eine Hommage an Zarah Leander, war dort 1990 sein erstes Erfolgsstück, das ihn bis heute begleitet

Vom 27. Januar bis zum 3. Februar geben sich zwei große Künstler*innen einmal mehr die Ehre in der legendären Bar jeder Vernunft in Berlin. Bei „Niemand liebt dich so wie ich – Berühmte Duette“ singen Tim Fischer und Cora Frost, begleitet am Flügel von Thomas Dörschel, große Chansons zum Thema Liebe.

Mit einem Augenzwinkern wird vom Team der Kulturadresse schriftlich erklärt: „Erika Köth & Hermann Prey, Fritzi Massary & Max Pallenberg, Hilde Hildebrandt & Gustav Gründgens, Anneliese Rothenberger & Rudolf Schock, Cindy & Bert, Marlene Dietrich & Margo Lion, Baccara, die Wildecker Herzbuben – niemand kommt ungeschoren davon.“ Was für eine musikalische Mischung, die wir in der Bar jeder Vernunft bekommen werden ...

Tim Fischer hat übrigens unlängst ein neues Album veröffentlicht, seinem Idol Georg Kreisler zu Ehren: „Tigerfest“ (wir berichteten). Der in Österreich geborene jüdischstämmige Komponist, Sänger und Dichter (18. Juli 1922 bis am 22. November 2011) hatte 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, lebte und wirkte aber ab 1955 wieder in seiner Heimat. Queers wie Tim Fischer nennen seinen tiefsinnigen Humor und Sprachwitz als großen Einfluss.

27.1. bis 3.2., Cora Frost & Tim Fischer: „Niemand liebt dich so wie ich – Berühmte Duette“, Bar jeder Vernunft, Schaperstraße 24, U Spichernstraße, Berlin, www.bar-jeder-vernunft.de, www.timfischer.de, www.corafrost.de