Tim Fischers „TIGERFEST“

Foto: S. Busse Tim Fischer Tim Fischer ist ein Spross der Schmidt-Theater-Familie in Hamburg. „Zarah ohne Kleid“, eine Hommage an Zarah Leander, war dort 1990 sein erstes Erfolgsstück, das ihn bis heute begleitet

Zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler veröffentlicht Tim Fischer ein neues Album – und singt dessen Lieder. „TIGERFEST – tim fischer singt georg kreisler“ überzeugt schon beim ersten Blick drauf.

Und das ist natürlich noch nicht alles, denn der Chanson-Kreateur Tim geht auf Tour, um dieses Album, das im Oktober erscheinen wird, vorzustellen. Die Uraufführung ist am 4. Oktober in der Bar jeder Vernunft.

Die Verehrung war übrigens nicht nur einseitig, wie man diesem Zitat entnehmen kann: „Er besticht hochmusikalische Zeitungskritiker, die Geld brauchen und dann tränenüberströmt ein paar freundliche Worte über ihn schreiben, bevor sie beichten gehen. Das Geld hat er von seinem Vater, einem Bankräuber. CDs und Konzerte macht er nur, um die Polizei abzulenken. Alles in allem bin ich also sehr glücklich darüber, dass Tim Fischer meine Lieder singt.“

Über Georg Kreisler: Der in Österreich geborene jüdischstämmige Komponist, Sänger und Dichter (18. Juli 1922 bis am 22. November 2011) hatte 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, lebte und wirkte aber ab 1955 wieder in seiner Heimat.

4. bis 16.10. Tim Fischer: „Tigerfest“, Bar jeder Vernunft, Schaperstraße 24, U Spichernstraße, Berlin, 20 Uhr, sonntags 19 Uhr, www.timfischer.de