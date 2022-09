TOUR: Tim Fischers „Tigerfest“ feiert Kreisler

Die Premiere ist am 4. Oktober in der Bar jeder Vernunft in Berlin, es folgen Auftritte in unter anderem Köln, Oldenburg, Hamburg, Bremen und Düsseldorf

Und das mit Einflüssen so unterschiedlicher Genres wie Jazz, Disco und Schlager. In der Tat hat sich Tim Fischer zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler etwas Wunderbares einfallen lassen: „TIGERFEST – tim fischer singt georg kreisler“ ist ein Fest.

Und das ist natürlich noch nicht alles, denn Chanson-Kreateur Tim geht auf Tour, um dieses Album, das am 28. Oktober erscheinen wird, vorzustellen. Nach der Premiere in Berlin startet Tim Fischer seine Tournee und macht unter anderem am 21.10. in Düsseldorf, am 22.10. in Köln, am 20. und 21.11. in Hamburg, am 2. und 3.12. in Bremen und am 4.12. in Oldenburg musikalische Station. Alle Daten findest du hier: www.timfischer.de