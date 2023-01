Ganz neu: KAMRAD „Feel Alive“

× Erweitern Foto: Sonja Gutschera + Leif Henrik Osthoff

Fotos: @TimKamrad Tim Kamrad Den Sänger begleiten wir schon einige Jahre redaktionell

Trotz Charterfolgen nimmt sich Tim Kamrad aus Velbert-Langenberg in NRW nicht so ernst. Angesprochen auf seine Musik antwortet er: „Elektronische Popmusik mit schlecht klingenden Gitarren“.

Nun, wir hören und sehen das anders. Und seine Fans auch, nicht ohne Grund gab es für Tim Kamrad aka KAMRAD Gold- und Platin-Auszeichnungen etwa in Deutschland, Polen, Österreich und der Schweiz.

Am 20. Januar erscheint seine neue Single „Feel Alive“. Der Liedname ist Programm: „Ich hatte noch nie so viel Spaß am Musikmachen.“ Schriftlich fährt er fort: „Musik ist das Thema, das sich die ganze Zeit um mich herumbewegt – wenn ich nicht gerade selbst Musik mache und Songs schreibe, beschäftige ich mich mit Sounds aktueller und älterer Produktionen, lese Artikel über Songwriting oder schaue einfach die weltweiten Charts durch.“ Heute wird seine neue Single veröffentlicht. Wir freuen uns mit.