Timothée Chalamet spielt und singt Bob Dylan

Expand Der Film erzählt die Lebensgeschichte des Singer-Songwriters und Lyrikers Bob Dylan

Am 27. Februar kommt der schon auf Festivals weltweit gefeierte Film „A Complete Unknown“ mit Timothée Chalamet in unsere Kinos. Den Soundtrack gibt es schon jetzt – auch auf Vinyl.

Und der ist so toll wie der Kinofilm selbst. „A Complete Unknown“ erzählt die Lebensgeschichte des Singer-Songwriters und Lyrikers Bob Dylan, hochkarätig besetzt mit unter anderem Edward Norton als Pete Seeger, Elle Fanning als Sylvie Russo, Monica Barbaro als Joan Baez, Boyd Holbrook als Johnny Cash und Scoot McNairy als Woody Guthrie.

„Für mich gab es nur eine Weise, diesen Film umzusetzen – mit Schauspieler*innen zu arbeiten, die extrem talentiert, ambitioniert und auch mutig genug sind, sich komplett in den oder die Künstler*in hineinzuversetzen, die sie verkörpern sollten. Um das glaubhaft tun zu können, mussten sie auch in der Lage sein, zu singen. Wir haben nie mit dem Gedanken gespielt, die Kraft, die Schönheit und die Erhabenheit des bereits Existierenden zu ersetzen, sondern es stattdessen zu feiern und zu ehren“, so der US-amerikanische Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent James Mangold über die Musik zu seinem Projekt. Und wie das klingt, erfährt du hier bei uns, denn „Like A Rolling Stone“ ist unser Video des Tages!