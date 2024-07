Tom Gregory macht Mut – „Glow in the Dark“

× Erweitern Foto: Kolja Eckert Tom Gregory

„Fingertips“, „River“, „Never Let Me Down“ und natürlich „Rather Be You“, Tom Gregory ist aus den Radios mit seinem Soul-Pop nicht mehr wegzudenken.

Sein aktuelles Lied „Glow in the Dark“ ist unser Video des Tages und zudem ein Lied mit ernster Thematik: Depressionen. Er selbst habe als Teenager „mit Depressionsschüben zu kämpfen gehabt“, das Lied widmet der UK-Sänger einer Freundin, die gerade in eine Depression hineinrutscht. www.instagram.com/tomgregory, www.deutsche-depressionshilfe.de

