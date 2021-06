„Look At Me Now“: Tom Novy

× Erweitern Foto: KONTOR Records Tom Novy

Der bayerische Dance-Connaisseur meldet sich mit einem astreinen HousElektro-Track zurück. „Look At Me Now“ hat das Zeug zum Überhit, jetzt, wo Partys langsam wieder möglich sind, freut man sich über klubbige Musik. Und damit kennt Tom Novy sich aus.

Thomas Reichold ist einer der international erfolgreichsten und seit den 1990ern auch in der Community beliebten DJs. Als Tom Novy landet er Hits wie „Now Or Never“ und „Superstar“, remixte erfolgreich Legenden wie SNAP! und Culture Beat.

Geboren wurde er am 10. März 1970 in der tiefsten Provinz, im bayerischen Allgäu. Seine erste Single erschien 1995, „I House You“, 2005 hatte der Wahl-Münchner einen UK-Top-10-Hit „Your Body“. Weitere bekannte Nummern aus den internationalen Charts sind „I Rock“, „Exterminate!“ (mit SNAP!) sowie „Insanity“ (mit Culture Beat) und „Take It (Closing time)“. Sein neues Lied, eine Zusammenarbeit mit SHUJA, überzeugt mit trockenen Beats und – gerade populären – sonoren Vocals. Die Nummer wird funktionieren! Wir stehen drauf – und tanzen dazu.

www.tomnovy.com