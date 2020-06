Tom Novy, Hip-Hop, Techno und EDM

× Erweitern Foto: www.facebook.com/artistjerome Jerome Der Hamburger DJ Jerome ist auch mit dabei ...

Inner City Kevin Saunderson (links) ist einer der Musiker von der legendären House Truppe Inner City

Klubgrößen wie Robin Schulz, Steve Aoki, David Guetta, Hardwell und Armin van Buuren im Mix. Alle bekommst du auf der fetten 3CD „World Club Dome 2020“.

Manchmal etwas Eurodance, viel EDM und Techno – die Musikmischung der auch als Stream zu bekommenden Musiksammlung ist ein stampfender Hörgenuss.

Unsere Anspieltipps sind Robin Schulz feat. Alida „In Your Eyes (LUM!X Remix)“, Mike Candys & Le Shuuk „Something Like That“ sowie Lost Frequencies „Sweet Dreams (Pretty Pink Remix)“ und Tom Novy „I Want Techno“. Ein besonderes Highlight ist Patrick Topping & Kevin Saunderson mit „Frisk“. Herrn Saunderson wird der Klubmusik-Fan schon kennen als einen der „Erfinder“ von House: Mit seinem Projekt Inner City landet er seit 1988 weltweit immer wieder große Klub- und Chart-Erfolge.

