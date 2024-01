Tom Odell im Interview – „Black Friday“

× Erweitern Tom Odell

Es scheint so, als wäre das Schicksal gegen dieses Interview. Ein geplantes Treffen mit Tom Odell in Berlin fällt dem Bahnstreik zum Opfer. Ein alternativ angesetztes Video-Gespräch sagt der Musiker zweimal ab – aus gesundheitlichen Gründen. Zum Glück findet sich ein paar Tage später doch noch ein Ersatztermin. Während der Brite in London durch einen Park schlendert, redet er über sein sechstes Album „Black Friday“.

Dabei kristallisiert sich schon nach wenigen Minuten heraus: Tom Odell ist kein oberflächlicher Typ, er geht gern in die Tiefe. Etwa, wenn er über seine psychischen Probleme spricht und analysiert, wie sie sich in seinen Songs niedergeschlagen haben. Dabei kreist er gar nicht mal so sehr um seine Panikattacken und Angststörungen, unter denen er phasenweise ganz massiv gelitten hat, sondern eher um Dinge, mit denen sich wohl einige Menschen identifizieren können: „All meine Lieder sind von Anfang an einer gewissen Frustration entsprungen. Weil ich anscheinend nicht in der Lage war, glücklich zu sein.“ Die Ursachen dafür liegen in der Kindheit, jedenfalls bei dem 33-Jährigen. „In der Schule hatte ich immer das Gefühl, nicht richtig dazuzugehören“, gesteht er. „Selbst in den frühen Zwanzigern habe ich mich noch als Außenseiter betrachtet.“ Den Grund dafür hat er inzwischen ausgemacht: „Ich war mit mir selbst nicht im Reinen, ich habe zu viel gegrübelt.“ Dadurch koppelte er sich zusehends von seinen Mitmenschen ab: „Ich dachte, ich wäre der Einzige, der so tickt. Erst als ich zu recherchieren begann, merkte ich: Anderen geht es ebenso.“

Dennoch weiß Tom Odell genau, was es bedeutet, isoliert zu sein. Das beweist sein Stück „Answer Phone“, das bereits etliche Jahre auf dem Buckel hat. Zumindest ist das Thema Alleinsein zum ersten Mal aufgepoppt, als der Singer/Songwriter etwa 28 war. „Meine Idee war es, mich auf eine humorvolle Art mit der Einsamkeit auseinanderzusetzen“, sagt er. Er habe sich amüsiert, als er die Zeilen „Dancing alone to ,Billie Jean' / Praying that someone takes me home“ geschrieben habe. Gleichwohl gab es natürlich Momente in seinem Leben, in denen ihm in so einer Situation gar nicht mehr zum Lachen war. „Ich bin nicht gern allein“, räumt er ein. „Lieber habe ich Leute um mich herum.“

Tom Odell

Zu viel Interesse behagt Tom Odell indes auch nicht. Aus gutem Grund singt er: „I don't wanna be a star“. „Ich habe die Aufmerksamkeit, die mein Job mit sich bringt, nie genossen“, gesteht er. „Doch das ist ein Luxusproblem.“ Immerhin gibt es weitere Aspekte seines Berufs, denen er deutlich mehr abgewinnen kann: das Schreiben, das Musikmachen, die Auftritte mit seiner Band, das Touren: „Für mich ist es ein Privileg, andere Länder und Städte erkunden zu dürfen.“

Selbstverständlich präsentiert er seine neuen Titel ebenfalls live. Einen Ohrwurm wie den Hit „Another Love“ sollte man allerdings nicht erwarten. Mit „Black Friday“ hat sich Tom Odell noch weiter vom Mainstream-Pop distanziert. Die akustische Gitarre drückt „Answer Phone“ ihren Stempel auf. Ursprünglich, sagt der Künstler, habe er eine EP mit Gitarren-basierten Nummern einspielen wollen. Schließlich hat er im Januar in einem Musikgeschäft in der Denmark Street in London endlich sein Trauminstrument gefunden: eine akustische Gitarre der Firma Martin. Zehn Jahre hatte er nach ihr gesucht, weltweit. „Weil ich kein guter Gitarrist bin, fasziniert mich die Gitarre so sehr“, erzählt er. „Jeder Akkord, den ich ihr entlocke, ist eine Entdeckung für mich.“

Trotzdem ist er von seinem Plan, sich komplett auf seine Gitarre zu konzentrieren, wieder ein Stück weit abgerückt. „Nothing Hurts Like Love“ hält die Fahne für Pianoballaden hoch. Bei „Black Friday“ vereinigen sich Klavier, Akustikgitarre und Streicher. Sätze wie „I wanna better body, I want a better skin“ zeugen von Selbstzweifeln: „In Bezug auf mein Äußeres war ich nie besonders selbstbewusst. Das aufzuschreiben, hat mich aber ziemlich viel Mut gekostet.“

Wer dieses Lied hört, realisiert: Im Gegensatz zu Schnäppchenjäger*innen mag Tom Odell den sogenannten „Black Friday“ nicht wirklich. „An diesem Tag wollen einem die Geschäfte bloß Sachen andrehen, die man eigentlich gar nicht braucht“, empört er sich. Wer schon dank Instagram Minderwertigkeitskomplexe hat, ist seiner Ansicht nach ein leichtes Opfer für den Konsumwahn: „Die Läden predigen den Leuten ihre Unzulänglichkeiten. Sie geben vor, das Leben ihrer Kunden könnte besser sein, wenn sie etwas kaufen würden. Das finde ich traurig.“

Stichwort Traurigkeit: #Mensch wundert sich ein bisschen darüber, dass sich auf der Platte nur wehmütige Liebeslieder mit dem Fokus auf Herzschmerz tummeln. „The End“ zum Beispiel prozessiert das Aus einer Beziehung. Dabei hat Tom Odell kürzlich seine Partnerin Georgie Somerville geheiratet und sollte eigentlich im siebten Himmel schweben. „Ich habe nie rein autobiografische Songs geschrieben, die wie Tagebucheinträge waren“, erklärt der Musiker. „Aber vielleicht werden ja auf meinem nächsten Album Lieder sein, aus denen das Glück spricht.“ *Dagmar Leischow