Donna Summer steht für Pop, der die Perspektive eines starken und selbstbewussten Menschen widerspiegelt

Ein Erfolg in Skandinavien, aber in ihrer Heimat USA erreichte das Album damals nur Platz 40. Das passte Donna Summer, die noch ein Jahr zuvor mit „She Works Hard for the Money“ gewaltig abräumte, 1984 gar nicht.

Im Laufe der Jahre wurde das Album „Cats Without Claws“ jedoch zum gesuchten Werk und verkaufte sich beständig. In Deutschland erreichte es damals die vordere Hälfte der Charts, ganz zu Recht, denn es ist mehr als nur hörenswert. Und das kann #mensch nun nochmals ganz anders, denn es wird neu aufgelegt. Natürlich mit Remixen und Bonus-Tracks. Unsere Anspieltipps auf „Donna Summer: Cats Without Claws 40th Anniversary“ sind die Lieder „Supernatural Love“, „There Goes My Baby“ sowie „I’m Free“ und „Forgive Me“. Für die soulige (christliche) Ballade gab es dann auch ganz verdient einen Grammy. Donna Summer (1948 – 2012) ** steht für Pop, der die Perspektive eines starken und selbstbewussten Menschen widerspiegelt, daher inspiriert die Musikerin bis heute.

Das hört #mensch auch den neuen Remixen auf dem 1984er-Werk an. Wir empfehlen dir hiermit folgende Tracks: „Suzanna (Ladies On Mars Remix)“, „Forgive Me (Steve Anderson Extended Disco Mix)“, „I’m Free (7th Heaven Club Mix)“ und „Supernatural Love (ShyBoy Remix)“. Das Album wird im Frühling 2025 erscheinen. donnasummer.com

** Die durch falsches Zitieren entstandene Mär, sie hätte sich von der LGBTIQ*-Szene distanziert oder gar Homosexualität verurteilt taucht immer wieder auf. Donna Summer hat dies jedoch zu Lebzeiten unter anderem mit einem offenen Brief an ACT UP klargestellt: „I did not say God is punishing gays with AIDS, I did not sit with ill intentions in judgement over your lives. I haven’t stopped talking to my friends who are gay, nor have I ever chosen my friends by their sexual preferences.“ Sie war unsere Freundin.

