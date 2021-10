× Erweitern Fotos: Selfie / David Guetta Facebook / lostfrequencies.com Tom Grennan, David Guetta und auch Lost Frequencies

TOP OF THE CLUBS VOL. 91, KONTOR

Auf vier CDs präsentiert dir das Hamburger Label Kontor die aktuellen Hits der Klubs. „TOP OF THE CLUBS VOL. 91“ versammelt dabei Größen wie die in der Überschrift genannten Künstler und erfolgreiche Newcomer wie DJ Jerome.

Drei der CDs bringen dir (unterschiedliche) Lieder von DJs wie Markus Gardeweg ineinander gemischt, auf der vierten CD bekommst du ausgewählte Lieder in ganzer Länge. Etwa Tom Gregorys Charterfolg „River“ im Remix von Alle Farben (großes Bild ganz oben).

Unsere Anspieltipps sind zudem Calvin Harris feat. Tom Grennan „By Your Side“, Timmy Trumpet & Felix „Don’t You Want Me“, ATB feat. Ben Samama „Like That“ und Markus Gardeweg x Hagen Feetly „Sky“. Über Markus Gardeweg: Der am 10. Januar 1969 geborene Hamburger ist weltweit ein gefragter Producer und Remixer. Zusammen mit Lisa Stansfield kam er mit „If I Hadn't Got You“ zu Hit-Ehren, aber auch eigene Produktionen wie „Why Don't You“, „Push“, „I Can't Take It“ und „Fairplay (Let There Be Love)“ landeten in den Charts. kontorrecords.de