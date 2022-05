Eurodance und Klubmusik für DICH

× Erweitern Foto: jeromemusic.de DJ Jerome

Foto: @katyperry Katy Perry „When I'm Gone“ zusammen mit Alesso brachte Katy Perry zurück in die Top 10 vieler Länder

Markus Gardeweg, DJ Jerome und NEPTUNICA präsentieren auf vier (!) CDs die aktuellen Hits der Klubwelt. Mit dabei sind auch große Namen wie Katy Perry, Felix Jaehn und Paul van Dyk.

„Top of the Clubs Volume 93“: Ein pralles Paket, das Lust macht auf Wochenende und Party. Drei CDs bringen dir unterschiedliche Lieder gemischt von den oben erwähnten DJs. Die vierte CD ermöglicht es dir dann, die Stücke ungemixt stampfen zu lassen.

Der Sampler vereint Musik unterschiedlicher elektronischer Genres und ist ein guter Überblick über das, was gerade für Spaß und Tanz sorgt bei Festivals und Partys, in Klubs und am Strand. Sicherlich keine Klänge des Undergrounds, aber auf jeden Fall Beats und Melodien, die (nicht nur) zum Sommer passen. Reinhören solltest du in das treibende „Rain in Ibiza“ von Felix Jaehn & Calum Scott, in Volkoder & Yolanda Be Cools House-Hit „Work Your Body“ und in das eurodancige „Rock My World“ von Thoby. kontorrecords.de