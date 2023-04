Dance aus Hamburg: Leony, Jerome und Felix Jaehn

× Erweitern Fotos: @artistjerome, M. Rädel

Alle Farben ist wieder mit dabei

DJ Jerome, Markus Gardeweg und Merlin mischten für das Hamburger Label Kontor die aktuellen Hits der Klubs auf drei CDs, CD Nummer vier von „TOP OF THE CLUBS VOL. 96“ versammelt dann einige der Hits in voller Länge und ungemischt.

Bald ist die 100 voll! Wer hätte das schon gedacht, als die Sampler-Reihe in den 1990ern an den Start ging. Aber so beständig und erfolgreich wie House und Dance an sich, sind eben auch die hier versammelten Interpret*innen wie Tom Grennan, Leony und Interactive – dieses legendäre Projekt landete einst Charthits wie „Living Without Your Love“ und „Who Is Elvis“, hier präsentiert es einen seiner größten Hits: „Forever Young (Reloaded)“. Und ja, diesmal ist der Fokus (etwas) mehr auf EuroDANCE, ganz passend zum spaßigen und erfolgreichen 1990er-Revival. Trotzdem: 90 % der Lieder sind neu, aber eben mit zum Teil deutlichen Eurodance-Zitaten. Macht beste Laune! kontorrecords.de