„Trail of Destruction“ – Kim Wilde

Kim Wilde Kim Wildes Musik entsteht meist zusammen mit ihrem Bruder, bis heute landet die Künstlerin, die übrigens meint, eine UFO-Begegnung gehabt zu haben, damit immer wieder hoch in den internationalen Album-Charts

Am 23. August erscheint die neue Single der UK-Sängerin Kim Wilde. Pop-rockig wie zu ihrer Anfangszeit in den 1980er-Jahren, als sie mit Hits wie „Chequered Love“, „Kids in America“ und „Cambodia“ durchstartete und bis in die 2020er erfolgreich nachlegte.

In den Single-Charts zum Beispiel mit „Love Is Holy“, „You Came“ und „Lights Down Low“, in den Album-Charts zuletzt 2018 mit „Here Come the Aliens“ sowie 2021 mit „Pop Don’t Stop – Greatest Hits“. Und jetzt gibt es neue Musik! „Trail of Destruction“ ist ein erster Vorbote zum kommenden Album „Closer“ (wir berichteten). Kein KI-Pop, kein Neuaufguss, sondern ehrliche, neue, handgemachte Musik einer sympathischen Musikerin. Über das Lied verrät sie: „Ich wollte eine Verbindung zu Stone aus meinem Close-Album von 1988 herstellen und mich auf Jack Blacks Rede Sticking it to the man aus School of Rock beziehen. Stone war ein Protest dagegen, dass der Mensch unseren Planeten in Besitz genommen und sein Versprechen, ihn nicht mehr zu vermasseln, nicht eingehalten hat. Trail of Destruction ist ein Protest für eine neue Generation.“ Und via E-Mail verrät sie über das Ende Januar 2025 erscheinende Album noch ergänzend: „Closer aufzunehmen war wirklich eine absolute Freude... es fühlt sich wie der natürliche Begleiter von Close aus dem Jahr 1988 an, und ich glaube, es spiegelt perfekt wider, wo ich mich heute musikalisch gesehen befinde.“ Willkommen zurück, Kim! www.kimwilde.com

