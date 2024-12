Trauer um Alfa Anderson

× Erweitern Fotos: www.officialalfaanderson.com, Atlantic

Expand The Chic Organization 1977 – 1979 Ihre Stimme stand für Lebensfreude

Im Alter von 78 Jahren ist die US-Musikerin Alfa Anderson am Dienstag verstorben. Ihre Stimme veredelte Alben von Größen wie Bryan Adams, Dionne Warwick, Odyssey, Diana Ross und Mick Jagger. Vor allem war sie aber eine der Sängerinnen von Chic.

Alfa Anderson war dort von Anfang an dabei, beim ersten Album 1977 zuerst als Background-Sängerin, dann als eine von zwei Frontfrauen. Das Projekt Chic landete bis 1992 eine Reihe internationaler Pop- und Disco-Hits. Etwa „Le Freak“, „Dance, Dance, Dance“, „Chic Mystique“, „I Want Your Love“ **, „Good Times“ oder auch „Soup for One“ – aus dem Modjo dann „Lady (Hear Me Tonight)“ machten – und „My Forbidden Lover“.

Das Comeback-Album „It's About Time“ erreichte 2018 die Top 10 in UK, da war Alfa Anderson aber schon nicht mehr als Chic-Musikerin aktiv, 2015 endete ihre Arbeit mit Chic / Nile Rodgers in Freundschaft mit dem US-Nummer-eins-Kulbhit „I'll Be There“. Danke für die Kunst und all die #GoodTimes! www.officialalfaanderson.com

** wurde 2016 von Lady Gaga gecovert