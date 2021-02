Trauer um The-Supremes-Sängerin

× Erweitern Mary Wilson, The Supremes Mary Wilson holte Diana Ross einst zu The Supremes

Foto: edel.de The Supremes The Supremes, rechts: Mary Wilson

Gestern verstarb die 1944 geborene Mary Wilson in ihrer Wahlheimat Las Vegas. Die legendäre Sängerin war von Anfang an dabei bei The Supremes, der ersten Girlgroup mit Weltruhm. Prominente wie Thelma Houston trauern.

The Supremes, später Diana Ross & The Supremes, dann nach Diana Ross' Ausstieg wieder The Supremes, waren dank Hits wie „Stop! In the Name of Love“ in den 1960er-Jahren DIE Sensation und beeinflussten spätere Bands wie die Sugababes und The Spice Girls oder auch Donna Summer.

In den USA hatte das Trio zwischen 1964 und 1969 insgesamt zwölf Nummer-eins-Hits, unter anderem „Baby Love“, „Where Did Our Love Go“, „Come See About Me“, „Someday We’ll Be Together“ und „Love Child“. Nach dem Ausstieg von Diana wurden die Hits („Nathan Jones“, ...) kleiner, 1977 trennte sich die Girlgroup. Immer wieder gingen bis zur Corona-Pandemie Sängerinnen der verschiedenen Versionen der Band mit Diana Ross zusammen erfolgreich auf Tournee.

Mary Wilson schrieb als Gründungsmitglied der Supremes Musikgeschichte und machte mit ihrer Musik vielen Mut und gab zudem musikalisch Trost und Freude. Dafür kann man ihr danken. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden.