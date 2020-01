Traumwelt der Kleintierladenjungs

„Hot Spot“ ist ab dem 24. Januar 2020 u. a. HIER erhältlich.

Zuerst erschien ihre Single „Dreamland“, die sie zusammen mit der queeren Band Years & Years aufgenommen haben – thematisch dreht es sich auch irgendwie um den Brexit, aber genauso auch um das PSB-Dauerthema Sehnsuchtsorte als Interpretationsraum und Projektionsfläche für queere und verschiedenste andere Zielgruppen. Ein Erfolgsrezept. Passend also, dass mit „Dreamland“ zeitgleich die Tour „Dreamworld: The Greatest Hits Live“ angekündigt wurde. Die erste offizielle „Best of“-Konzertreihe in 39 Jahren Bandgeschichte.

Vorher erscheint am 24. Januar das 14. Studioalbum „Hotspot“, das mit viel Berlinbezügen aufwartet, unter anderem einer Fahrt mit der Party-Linie U1 von Kreuzberg zur Warschauer Straße (Will O The Wisp) und einem für einen deutschen Freund geschriebenen Mix aus Mendelssohn Bartholdys Hochzeitsmarsch und den Techno-Sounds aus dem Berghain (Wedding In Berlin).

× Erweitern Die erste Disco-Nummer der Pet Shop Boys in 30 Jahren Bandgeschichte.

„Jetzt passt er richtig gut ans Ende des Albums. Als Mixtur von Mendelssohn Bartholdys Hochzeitsmarsch und den Techno-Sounds aus dem Berliner Berghain – also zwei gute deutsche Traditionen in einem Lied.“ Neil Tennant gegenüber dpa

× Erweitern Die B-Seiten der bisherigen Singles sind wie immer einen Hinhörer wert.

Die Tour startet am 1. Mai ebenfalls in der ehemals geteilten Stadt Berlin

Deren Spirit der Wiedervereinigungsjahre Anfang der 1990er wohl einer der Hauptgründe für den weltweiten Erfolg von „Go West“ war. Das Cover von „Dreamland“ ist dann auch eine Mauer, sogar eine Berliner Mauer.

× Erweitern U-Bahnhof Alexanderplatz – Cover der ersten Single-Auskopplung.

Visuelle Symbolik ist den Herren Chris Lowe (60) und Neil Tennant (65) ähnlich wichtig wie das Austüfteln von bis an die Schmerzgrenze gehenden, akustischen Achterbahnfahrten für ihre kleinen und großen Liedermacherkunstwerke. Da darf gerne zwischen pathetische Schnulzenstreicher, synthetische Fanfaren, sonore Engelsstimme, russische Männerchöre und minimalen Elektro kein Seufzer und keine Kuhglocke mehr passen. Dazu ein völlig konträr abstraktes Foto, Outfit oder Logo: Fertig ist der Welthit, der vom Fußballfan bis zur queeren Diva mitgesungen wird und aus dem sich oft erst in der Rückschau und eingebettet in den popkulturellen Gesamtkontext seiner Entstehungszeit ein unerwartet tiefsinniges und umfangreiches Kunstkonzept ableiten lässt.

× Erweitern Go West ist ein Titel der amerikanischen Disco-Band Village People aus dem Jahr 1979. Ein Welthit wurde es 1993 als Cover der Pet Shop Boys.

Als ihre erste Single 1984 „Opportunities“ (wurde erst 1985 als Remix ein Hit) relativ erfolglos veröffentlicht wurde, dachte niemand daran, dass sie mit der zweiten Single „West End Girls“ gleich die Charts anführen würden und auch Jahrzehnte später ein Dauerabonnement für die Charts besitzen. Wirklich niemand? PSB sangen darin: „Oh, there’s a lot of opportunities if you know when to take them ...“

Pet Shop Boys „Dreamworld: The Greatest Hits Live“

1.5. Berlin – Mercedes-Benz Arena, 2.5. Köln – Lanxess Arena, 8.5. Leipzig – Quaterback Immobilien Arena, 10.5. Stuttgart – Mercedes-Benz Arena, 19.5. München – Olympiahalle, 20.5. Frankfurt – Jahrhunderthalle, 22.5. Hamburg – Barclaycard Arena, www.pesthopboys.co.uk/tour

× Erweitern Homoerotische Bildsprache gehört zur DNA der frühen PSB.

× Erweitern HIV & Aids und eine Party für alle Generationen ... Gegensätze, Text-Bildscheren, Kunst.