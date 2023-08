„Tripomatic Fairytales – The Official Remixes” – Jam & Spoon

×

Foto: Universal Music Jam & Spoon Ein Bild von 2003, das Interview von damals findest du hier

International erfolgreiche Musik aus Frankfurt, dafür stehen SNAP!, Culture Beat und Jam & Spoon. Und von diesem Projekt kommt nun etwas Neues: „Tripomatic Fairytales – The Official Remixes“.

Als 1993 die beiden Alben „Tripomatic Fairytales 2001“ und „Tripomatic Fairytales 2002“ mit den Hits „Find Me (Odyssey to Anyoona)“ (1994) und „Right in the Night (Fall in Love with Music)“ (1993) erschienen, begeisterten sie Kritiker*innen und Fans. Und auch „Tripomatic Fairytales 3003“ von 2004 war ein Erfolg, dank des Hits „Set Me Free (Empty Rooms)“ mit Rea sogar das erfolgreichste der drei Alben. Im Herbst 2023 erscheinen aktuelle Remixe.

Jam & Spoon „Find Me (Odyssey to Anyoona)“ erreichte in Finnland sogar Platz 1 der Charts

Abgesehen von den oben erwähnten Eurodance-Hits mit Sängerin Plavka, die zuvor bei The Shamen gesungen hatte, überraschten beide 1993-Original-Alben mit ungewöhnlichen Trance- und Techno-Kompositionen und Ausflügen in Dub und House. Wesentlich poppiger war „Tripomatic Fairytales 3003“, das vor allem aus Liedern, weniger aus Tracks bestand. Eine Fülle ans Gastsänger*innen, auch wieder Plavka, sorgten für Abwechslung und Hörspaß, für die Klubs war aber weniger dabei. Das ändert sich jetzt. Ende Oktober dieses Jahres soll nun „Tripomatic Fairytales – The Official Remixes“ erscheinen. 19 Tracks, die den Sound der 1990er und frühen 2000er ins 21. Jahrhundert beamen. Und das mit einem ordentlichen Wumms! Unsere Anspieltipps sind der erste wirkliche Jam-&-Spoon-Hit überhaupt, „Stella“, 1992 als Teil der EP „Tales from a Danceographic Ocean“ erschienen und später Teil von „Tripomatic Fairytales 2001“, in der Version von Chris Cargo sowie die Klub-Klassiker „Odyssey to Anyoona (Wehbba Remix)“ und „Follow Me (Thomas Schumacher Remix)“.

Über Jam & Spoon: Jam El Mar (geboren am 3.12.1960 in Baden-Württemberg; er war auch eine Hälfte von Dance 2 Trance und Tokyo Ghetto Pussy) und der Hesse Mark Spoon ((1966 – 2006) produzierte auch Storm) waren zusammen Jam & Spoon. Die beiden DJs, Musiker und Eurodance-Trance-Miterfinder remixten Größen wie Yello, Technotronic, Moby, Enigma und die Pet Shop Boys und schufen Welthits wie „Be.Angeled“ und „Kaleidoscope Skies“. www.jam-el-mar.com